Орловским чиновникам запретят развлекаться за счет казны

Условия представительских расходов решили обновить в Орловском районе.

В Орловском муниципальном округе разработали «Положение о материально-техническом и организационном обеспечении деятельности органов местного самоуправления». Проект этого документа недавно был внесен на утверждение в Окружной совет народных депутатов. Деньги разрешат тратить на имущественное обеспечение и транспортное обслуживание чиновников (в служебных целях), содержание административных зданий и их охрану, приобретение и сопровождение программных продуктов, компьютерной и оргтехники, приобретение и изготовление бланочной продукции, цветов, сувениров, памятных подарков и призов, подписку на периодические издания и литературу.

Кроме того, чиновникам гарантируется обеспечение услугами связи, представительские расходы и расходы на проведение мероприятий. Под представительскими понимаются расходы органа местного самоуправления, связанные с проведением заседаний, совещаний, траурных мероприятий, официальных приемов, проведением переговоров и конференций, в том числе международных. В рамках этих расходов за счет бюджетных средств оплачивается проведение официального приема (завтрака или обеда), буфетное обслуживание во время официального мероприятия, услуги переводчиков, не состоящих в штате, обеспечение связи, музыкального и иного звукового сопровождения.

В документе подчеркнуто, что к представительским расходам не относятся затраты на организацию развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний. При этом казенные деньги разрешат тратить на изготовление и приобретение наградной атрибутики, удостоверений, памятных лент и дипломов, предметов ритуальных услуг (траурные венки и ленты, цветы), расходы на аренду помещений для проведения мероприятия, услуги фото- и видеосъемки, а также на публикацию некрологов в средствах массовой информации.

ИА «Орелград»