В центре России наzло ЕС намечается яблоневый бум

Интенсивный сад из орловских яблонь заложат под Калугой.

В Калужской области в ближайшее время будет разбит сад из саженцев, выращенных на Орловщине. Это будет один из ответов России на западные санкции – яблоки умеют выращивать не только в недружественной нам Польше. Как сообщили в Территориальном управлении Россельхознадзора, на днях орловский ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур» отправил в Калужскую область 53 тысячи саженцев яблонь. Соответствующий карантинный сертификат на этот груз был выдан орловским Россельхознадзором.

«Сотрудниками управления в рамках предотгрузочного контроля были отобраны образцы саженцев и направлены в ФГБУ ЦНМВЛ для проведения комплекса лабораторных исследований, — пояснили в контролирующем ведомстве. — В результате исследований карантинных объектов в данной партии саженцев обнаружено не было, что подтверждено экспертным заключением».

Сообщается, что саженцы предназначены для закладки интенсивного сада. Проект реализует одно из калужский крестьянско-фермерских хозяйств. Как поясняют специалисты, интенсивный сад – это относительно новое направление в садоводстве. Данный метод позволяет повысить урожайность плодово-ягодных культур с 1 га до 250 процентов. При этом урожай, как уверяют знающие люди, будет отличаться высоким качеством, отличными потребительскими свойствами и безупречным товарным видом – чем не ответ на западные санкции?

«Закладка интенсивного сада требует тщательного подхода, — отметили в ТУ Россельхознадзора. — В нем обязательны интенсивная обработка, систематические поливы и внесение удобрений, защита от инфекций и вредителей, правильная и своевременная система обрезки и формировки деревьев. При использовании интенсивной технологии особое внимание уделяется подбору посадочного материала».

ИА «Орелград»