Судебный департамент оценил европейские ценности

Сотрудники департамента высказались об отношении к спецоперации на Украине.

Сотрудники управления Судебного департамента Орловской области приняли участие в оказании гуманитарной помощи жителям Донбасса и военным, участвующим в военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как сообщает пресс-служба ведомства, по инициативе начальника управления Бориса Величкина сотрудниками были собраны средства для поддержки российских военных, участвующих в специальной военной операции.

«События последних лет показали, что европейские ценности, которые привели к геноциду русского народа в Украине и разгулу нацизма в братской для нас стране, не имеют ничего общего с человечностью и цивилизованностью, — говорится в заявлении Судебного департамента. — Поэтому все сотрудники управления выражают солидарность с принятым решением президента Российской Федерации и готовы оказывать поддержку военным нашего государства и помощь мирным жителям Донбасса».

Тем временем, по всей Орловской области продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей сопредельных государств. Так, на днях администрация Мценского района отправила на Украину почти тонну такого груза, который будет передан нашим бойцам. Как сообщили в пресс-службе администрации Мценского района, вместе с грузом на Украину также были переданы письма с теплыми словами и пожеланиями, которые написали российским солдатам участники первомайского праздника в селе Отрадинское. Гуманитарная помощь была собрана неравнодушными жителями, главами и работниками сельских администраций, руководителями и коллективами предприятий, — сообщили в муниципалитете.

«Наша армия обеспечена всем необходимым, но забота и поддержка никогда не бывают лишними. Я выражаю глубокую благодарность всем, кто не остался в стороне и нашел возможность поддерживать наших ребят. Такие добрые посылки с родины очень важны для них», — отметила на своих страницах в социальных сетях глава Мценского района Екатерина Ерохина, поблагодарив всех, кто откликнулся на инициативу и внес свой вклад.

ИА «Орелград»