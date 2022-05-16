Что искали и чего не нашли археологи под Орлом

Археологическая разведка была проведена в деревне Жилина Орловского района.



Областные власти получили акт государственной историко-культурной экспертизы результатов археологической разведки, проведенной на территории Орловского района. Речь идет об обследовании земельного участка, отведенного под общеобразовательную школу на 1225 мест, расположенную в деревне Жилина Неполодского сельского поселения. Эта территория предназначена для «хозяйственного использования». Разведка была проведена экспедицией СПОК «Елецкий стан». Заказчиком работ стало закрытое акционерное общество «Горпроект».

Подобные обследования проводятся в преддверии начала строительства, в данном случае школы. Задача археологов – проверить, нет ли на выбранной строителями площадке неизвестных науке археологических памятников, чтобы в ходе работ они не были повреждены. В ходе прошедшей экспедиции были заложены четыре разведывательных шурфа. Анализ показал, что на выбранной строительной площадке объекты археологического наследия отсутствуют. Ближайшими археологическими памятниками относительно участка обследования являются поселения Плещеево-1 (XIII-XIV вв.) и Плещеево-2 (VI-XIX вв.), расположенные в 5-5,2 км. Сам участок обследования располагается в юго-западной части деревни Жилина южнее микрорайона «Болховский» Орловского района, на 1,3 км западнее левого берега реки Ока.

Полевой этап работ начался с осмотра местности на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. Осмотр сопровождался фотофиксацией. Эксперты пришли к выводу, что на обследованном участке допустимо проведение земляных, строительных и хозяйственных работ, то есть они выдали положительное заключение. Однако при этом указали, что строительные работы должны быть немедленно приостановлены в случае обнаружения рабочими объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия.

ИА «Орелград»