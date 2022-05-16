Губернатор Клычков обещал разобраться в ситуации с вратарем «Спартака» Селиховым

16.5.2022 | 10:57 Важное, Новости, Политика, Спорт

Ранее голкипер заявил, что обращался к Клычкову за помощью в открытии футбольного манежа, но был проигнорирован. 

Губернатор Андрей Клычков пообещал разобраться в ситуации с вратарем московского «Спартака» Александром Селиховым, который утверждает, что хотел построить в Орле футбольный манеж, но не получил помощи от орловских властей.

Ранее Александр Селихов, уроженец поселка Нарышкино Орловской области, в интервью изданию «Орловские новости» заявил о том, что отказался от идеи строительства футбольного манежа:

«Я обращался к руководителям [области, в частности, губернатору Клычкову – прим. «Орловских новостей»]. Мне требовалась помощь в выделении участка. Но помощи не было никакой, и идея сама по себе отпала».

Цитата из интервью была опубликована в VK-сообществе персональных фанатов вратаря, а Клычков вступил в переписку с подписчиками и пытался оправдаться:

«Никакого обращения ко мне не было!»,

«Так мы разберёмся. Я уже попросил чтобы с ним связались и выяснили почему он так сказал и когда сказал.
Никаких обращений от Александра ко мне не было»,

«Первый раз вообще слышу. Никаких обращений от него в адрес меня, правительства Орловской области нет и не было. Я проверил!».

Также глава региона напомнил о том, что крытый футбольный манеж уже строится в Орле. При этом, по словам Андрея Клычкова, он найдет землю для еще одного манежа, если Селихов изъявит такое желание.

ИА «Орелград», фото из соцсетей

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