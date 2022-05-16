Обнародован рейтинг социально-экономического положения регионов

Орловская область утратила одну позицию и расположилась на грани с аутсайдерами.

Социально-экономическое положение 81 из 85 российских регионов в прошлом году улучшилось по сравнению с 2020 годом. Об этом можно судить по новому рейтингу, обнародованному агентством РИА Новости. Аналитики связывают отмеченную тенденцию с постепенным выходом экономики из коронавирусного кризиса. Лидерами рейтинга, как и год назад, стали Москва и Санкт-Петербург, набравшие более 80 баллов. За ними следуют Татарстан, Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

В Центральном федеральном округе лучший результат продемонстрировала Белгородская область. Она уверенно лидирует в самом ЦФО, а в национальном рейтинге регион занял 12-е место, набрав почти 63 балла. К слову, годом ранее Белгородчина занимала 15-ю строчку. Второй в ЦФО стала Воронежская область, занявшая 19-е место (минус три пункта по сравнению с предыдущим годом) и набравшая чуть более 57 баллов.

Орловская область, как и Воронеж, выбилась из общей тенденции, поскольку умудрилась ухудшить свое положение. В новом рейтинге регион опустился с 62 на 63 строчку. В активе у Орловской области всего 32,3 балла. Это в 2,5 раза меньше, чем у пятерки регионов-лидеров, хотя и в 3 раза больше, чем у главного аутсайдера – Калмыкии, набравшей чуть более 10 баллов и занявшей последнее 85-е место.

Добавим, что опубликованный рейтинг является уже двенадцатым по счету. Исследование построено на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2021 год. Так, аналитики при выставлении общего рейтингового балла учитывали такие показатели, как объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие.

ИА «Орелград»