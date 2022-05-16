Орловской области предстоит пережить еще один ураган

МЧС предупреждает об очередном ухудшении погодных условий.

Пресс-служба МЧС предупредила о приближении ветряной погоды, которая может представлять угрозу для инфраструктуры и жителей Орловской области.

«По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 16 мая по 21 час 17 мая на территории области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный ночью 5-10, днем 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2°С…+7°С, днём +12°С…+17°С», — говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе регионы центральной России уже сталкивались с непогодой. В Орловской области произошли массовые отключения электроэнергии, повалены деревья, пострадали кровли домов и автомобили.

В ближайшие сутки ситуация может повторится, поэтому возможны проблемы, связанные с функционированием объектов жизнеобеспечения, обрывы линий электропроводов, а также — затруднения в работе общественного парка и таксопарка.

ИА «Орелград»