Под Орлом гаишника взяли с поличным при получении взятки

16.5.2022 | 13:00 Закон и порядок, Новости

Возбуждено уголовное дело и назначена служебная проверка.

В Покровском районе с поличным задержан сотрудник ГИБДД, получивший взятку в размере 60 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки».

Сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД узнали о том, что гаишник из Покровского района просит у местного жителя вознаграждение в размере 150 тысяч рублей за освобождение от ответственности за совершенное ранее дорожно-транспортное происшествие.

Однако, обогатится сотруднику ГИБДД не удалось. По информации пресс-службы Следственного комитета, он был задержан с поличным 13 мая. Помимо подозреваемого, негативные последствия могут быть и у его прямых руководителей.

«По данному факту руководством УМВД России по Орловской области назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт ответственность в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители», — сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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