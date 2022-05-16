«Пьяный водитель» пожаловался в суд на суд

Назначенное ему наказание он счел необоснованным.

В райцентре Залегощь Орловской области местный житель оспорил наказание, вынесенное ему в административном порядке. Однако свое дело он по какой-то причине до конца не довел, хотя судебной машине пришлось подстраиваться под его требования. Как пояснили в пресс-службе Залегощенского районного суда, ранее на мужчину было заведено административное дело по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ. Иными словами, его обвинили в пьяной езде. Поскольку подобное правонарушение оказалось для него первым, дело было заведено административное, а не уголовное.

Поэтому рассмотрено оно было мировым судом. Последний, изучив представленные полицией материалы, признал водителя виновным в невыполнении законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Напомним, в подобных случаях водитель автоматически считается пьяным за рулем. В данном случае мужчине было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 8 месяцев.

В обоснование его виновности в судебном решении было указано, что он управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. Однако сам наказанный с этим не согласился и подал апелляционную жалобу в суд общей юрисдикции. В своей жалобе он указал, что постановление о назначении ему административного наказания является необоснованным в виду нарушения порядка судопроизводства. Мол, обстоятельства, необходимые для квалификации правонарушения, в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении не были установлены.

Также «пьяный водитель» заявил, что сомнения в его виновности и противоречия материалов дела были истолкованы не в его пользу. А действия сотрудников полиции и его привлечение к административной ответственности являются незаконными. Несмотря на столь категоричный тон, явных доказательств в свою пользу виновный так и не представил, а в суд апелляционной инстанции он даже не явился.

Тем не менее, суду апелляционной инстанции пришлось рассматривать жалобу в установленном законом порядке. В новом заседании было повторно установлено, что водитель нарушил пункт 2.3.2 Правил дорожного движения, так как отказался выполнить законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Доводы из апелляционной жалобы были «полностью опровергнуты совокупностью исследованных доказательств». Также суд пришел к убеждению, что административное наказание, назначенное водителю, является соразмерным содеянному и отвечает задачам и целям административного судопроизводства. При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции оставил решение мирового суда без изменений.

ИА «Орелград»