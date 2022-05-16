Сколько зарабатывают в Орле правозащитники

Региональные омбудсмены отчитались о своих доходах.

В Орловской области один за другим о своих доходах и имуществе публично отчитались все три «бюджетных» правозащитника. В целом, все они оказались миллионерами. Так, декларированный годовой доход Наталии Балашовой, в прошлом году занявшей пост уполномоченного по правам человека в Орловской области, составил 2,211 миллиона рублей. Для сравнения, доход ее супруга за тот же период времени составил 466 тысяч рублей.

В пользовании у правозащитника нет ничего – ни недвижимости, ни транспортных средств. Однако в личной собственности госпожа Балашова указала две квартиры площадью 68 и 87 квадратных метров, гараж с участком под него, два земельных участка (один приусадебный и один под индивидуальное жилищное строительство) площадью 1150 и 1182 квадратных метра, а также два автомобиля – легковушки «Киа PS (SOUL)» 2017 года выпуска и «Школа Фабия» 2010 года производства.

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский за период с 1 января по 31 декабря 2021 года заработал 2,337 миллиона рублей. Доход его супруги составил 656,85 тысячи рублей. Официально эта семейная чета владеет (совместно) только квартирой площадью 88,5 квадратных метра. Кроме того, в пользовании у супругов имеется жилой дом площадью 76 «квадратов» и земельный участок площадью 20 000 квадратных метров. Транспортных средств у них нет ни личных, ни в пользовании.

Наиболее высокий годовой доход задекларировал Евгений Лыкин, региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей. За год он заработал 2,876 миллиона рублей. Доход его супруги составил чуть менее 682 тысяч рублей. Супруги совместно владеют жилым домом площадью 264 квадратных метра и двумя земельными участками площадью 1499 и 2364 квадратных метра. Все это имущество, судя по декларации, расположено в России. Своих авто у Лыкина и его супруги нет. Нет у них и недвижимости в пользовании.

ИА «Орелград»