Специалисты примерили мечты студентов к реальности

На минувшей неделе в офисе ГК «ОДСК» в Орле состоялась мини-конференция.

В ней приняли участие специалисты холдинга и студенты инженерно-строительного института. Первые делились тонкостями своего карьерного пути, вторые – намечали свою будущую дорогу.

Заведующая кафедрой агропромышленного гражданского строительства ФГБОУ ВПО Орел ГАУ Мария Фетисова подчеркнула, что у студентов первого и второго курса есть выбор сферы будущей специальности. Одни могут связать ее с ЖКХ, другим ближе промышленное или гражданское строительство. Иным будет комфортно в роли оценщика недвижимости, например.

О важности именно осознанного выбора рассказала бизнес-тренер отдела оценки и развития персонала ОДСК Елена Бабковская. Если человек имеет возможность эффективно использовать свой потенциал в профессиональной деятельности, это гарантирует психологический комфорт. А душевное состояние не менее важно, чем материальный доход.

«У осознанно выбравших специальность людей больше шансов успешно реализоваться в жизни», — отметила Елена Бабковская.

Поделились собственным опытом восхождения по карьерной лестнице главный специалист службы технического надзора ООО «ОДСК-Констракшн» Сергей Золотухин, руководитель строительства «ОСУ-2» Максим Володин, ведущий инженер-сметчик «ОДСК» Ирина Шеверева и другие. Студенты же поделились сомнениями в правильности выбора специальности. Некоторые пока не решились его сделать вовсе.

Специалисты отметили профессионально важные качества строительных специальностей, углубили представление о каждом направлении отрасли. Студентам в игровой форме предложили определить собственные жизненные цели и ценности труда. Помогли соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами. Посоветовали соотносить замыслы с реальными социальными условиями.

В конце встречи многие студенты сообщили, что определились с выбором направления будущей специальности. Некоторые по совету опытных коллег выразили желание записаться на дополнительные курсы профмастерства.

ИА «Орелград»