В Орле начали набирать сестер милосердия

16.5.2022 | 16:30 Новости, Общество

Специальные курсы будут организованы в Орловском базовом медицинском колледже.

В Орловской области объявлен набор на курсы православных сестер милосердия. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, акция проводится по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона. Курсы будут организованы в Орловском базовом медицинском колледже. Она растянутся на месяц, в течение которого все желающие все желающие смогут пройти начальную медицинскую подготовку. По окончании обучения они могут влиться в ряды  волонтерского движения православных сестер милосердия Орловской епархии.

«Это не первый опыт взаимодействия Орловской епархии и Орловского базового медицинского колледжа, — пояснили в митрополии.  — Несколько лет назад сестры милосердия обучались в колледже по программе среднего профессионального образования». В то же время в епархиальном социальном отделе отметили, что обучение является бесплатным. Примечательно, что ограничений по возрасту для участников не установлено. Для их удобства занятия будут проходить по вечерам.

«Наряду с базовыми медицинскими знаниями слушатели курсов познакомятся с основами духовной деятельности, — добавили в  Орловской епархии. — Сегодня православные сестричества милосердия занимают важное место в системе социального служения Русской Православной Церкви. Сестры милосердия несут свое благородное и бескорыстное служение в больницах, хосписах, богадельнях, приютах. Помогают они и взрослым, и детям».

ИА «Орелград»

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