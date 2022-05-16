В Орле прошел всероссийский творческий фестиваль студентов аграрных вузов

16.5.2022 | 12:00 Культура, Новости, Образование

Участие приняли 37 команд из разных регионов России.

В субботу, 14 мая, в Орле стартовал этап IX открытого фестиваля студенческого творчества образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минсельхозу России «Весна в Центральном Черноземье – 2022». Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Мероприятие проходит в Орловском государственном аграрном университете имени Н.В. Парахина, а участие в нем принимают команды из 37 аграрных ВУЗов России. Предыдущий этап прошел в Воронежском государственном аграрном университете имени Петра I. Тогда состязались вокалисты и студенческие медиа. В Орле же пришло время артистов танцевального и театрального жанров.

В день открытия фестиваля в зале присутствовали Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, его первый заместитель – Михаил Вдовин, руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов, мэр Орла Юрий Парахин, ректор ОрелГАУ Владимир Масалов, студенты и преподаватели аграрных вузов страны, журналисты.

«Искренне рад приветствовать вас на открытии замечательного фестиваля студенческого творчества «Весна в Центральном Черноземье – 2022»! Фестиваль – это не только возможность себя показать и на других посмотреть. Это ещё и прекрасная площадка для обмена опытом, достижения договорённостей о межвузовском сотрудничестве, личного знакомства будущих коллег-аграриев!

Хочу выразить особую благодарность руководству Ассоциации «Агрообразование», Министерству сельского хозяйства РФ за то, что ОрёлГАУ предоставлена возможность провести столь масштабное мероприятие! Я думаю, что это не случайно, ведь Орёл по-настоящему студенческий город! А аграрный вуз уделяет первостепенное значение эстетическому, духовно-нравственному воспитанию, развитию художественного творчества студентов, созданию в вузе культурного пространства, формированию у студенческой молодёжи эстетического вкуса и навыков общения в культурной среде», — заявил на открытии конкурса Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»

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