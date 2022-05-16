В Орле в день посадки деревьев прошла экологическая акция

14 мая в Зареченском микрорайоне высадили 43 липы.



Волонтерами выступили сотрудники группы компаний «ОДСК». Акцию поддержали благотворительный фонд «Созидание» и УК «Орелжилэксплуатация».

Руководитель питомника «Глория» Ольга Борисова провела инструктаж и показала, как правильно делать посадки, чтобы большинство саженцев смогли стать крепкими, здоровыми деревьями.

Озеленение городов — это не только приятные глазу виды, но и улучшение экологической обстановки. Деревья становятся защитой от ветра, дают тень в жаркие дни, нормализуют влажность воздуха. А липы еще невероятно ароматно цветут.

Директор фонда «Созидание» Екатерина Пухликова отметила, что зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат, создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе.

Кроме того, ни для кого не секрет, что живая природа вдохновляет и заряжает людей положительными эмоциями.

«Я очень рада, что такое количество сотрудников группы компаний «ОДСК» откликнулось и приехало в субботний день высаживать деревья», – подчеркнула Екатерина Пухликова.

Директор ООО «Орел-ЖЭК» Валерий Глущенко поддержал в том, что необходимо уделять как можно больше внимания экологии и ответственному потреблению.

ИА «Орелград»