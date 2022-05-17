Администрация губернатора оценит «обратную связь»

В регионе стартовал этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Администрация губернатора и правительства Орловской области известила заинтересованных лиц о старте регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Он проводится в соответствии с постановлением правительства региона, а его цель заключается в отборе кандидатов от Орловской области для участия в федеральном этапе. В конкурсе принимают участие городские округа, городские и сельские поселения, распределенные по соответствующим категориям.

В этом году предусмотрено пять номинаций. Так, в рамках одной из них администрация губернатора оценит эффективность обеспечения «обратной связи» с жителями муниципальных образований. Здесь же будет оцениваться развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к его осуществлению в «иных формах». Отдельная номинация посвящена укреплению межнационального мира и согласия.

Кроме того, орловские города и села сразятся за победу в таких номинациях, как «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» и «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)».

Для участия в конкурсе необходимо представить в комиссию заявки, подготовленные по типовым формам Минстроя РФ, Минэкономразвития РФ и Федерального агентства по делам национальностей. Конкурсные заявки победителей регионального этапа до 20 августа 2022 года должны быть представлены в федеральную конкурсную комиссию. Отметим, что в финале орловцы могут быть представлены и не во всех пяти номинациях – это во многом зависит от уровня заявок победителей областного этапа.

ИА «Орелград»