Газовую монополию «поставили на место»

17.5.2022 | 12:00 Новости, Общество

В Орле не допустили злоупотреблений на газовом рынке.

В Орловской области компания «Газпром газораспределение Орел» добросовестно и в срок исполнила предупреждение Орловского УФАС России. Подробности сообщили в пресс-службе государственного органа. Сообщается, что ранее в УФАС поступило заявление неназванного  хозяйствующего субъекта – юридического лица. Заявитель жаловался на то, что якобы ему навязывают невыгодные условия при заключении договора на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования.

По данному факту была проведена проверка. В результате антимонопольщики усмотрели в действиях указанного выше акционерного общества признаки злоупотребления доминирующим положением. Компании было выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Требования были исполнены — невыгодные условия были исключены из договора на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования.

«Исполнив предупреждение антимонопольного органа, газораспределительная организация избежала тем самым возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и применения к ней мер административного воздействия», — подчеркнули в Орловском УФАС России. В ведомстве добавили, что навязывание невыгодных условий контрагенту компанией, доминирующей на рынке, запрещено согласно пункту 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. В то же время возбуждение антимонопольного дела в подобных случаях не допускается без предварительного вынесения предупреждения.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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