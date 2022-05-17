Налоговые «письма счастья» придут по смс

Почти две тысячи орловцев узнают о своих долгах по телефону.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, простые граждане могут узнать об имеющейся у них налоговой задолженности посредством смс-сообщений. Технологии развиваются стремительно, и вот уже формат «писем счастья» оказался сокращен. Впрочем, сами налоговики по этому поводу говорят следующее: развитие электронных сервисов Федеральной налоговой службы России позволяет налогоплательщикам значительно экономить время на получении услуг ведомства.

«Так, у граждан появилась дополнительная возможность получить информацию о возникшей недоимке и задолженности по пеням, штрафам и процентам от ФНС России посредством смс-сообщений или сообщений на электронную почту, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Для этого следует предоставить в налоговый орган согласие на индивидуальное информирование налогоплательщиков о задолженности посредством смс и (или) е-mail сообщений».

Форма согласия утверждена ведомственным приказом, периодичность отправки таких сообщений составляет один раз в квартал. Услуг простые граждане, то есть физические лица могут оформить не только через любую налоговую инспекцию, явившись туда лично или прислав туда своего официального представителя, но и с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Кстати, по состоянию на 1 мая текущего года в Орловской области данную услугу уже подключили почти 2000 налогоплательщиков.

ИА «Орелград»