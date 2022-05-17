Орловский капремонт раскритиковали силовики

Выявленные в Орле нарушения при капремонте МКД оказались вопиющими.

В Орле в стенах областной прокуратуры прошло межведомственное совещание по вопросам законности в сфере реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД). Его провел прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Областную администрацию на нем представляли руководители профильных департаментов, силовиков начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД Эдуард Мирошкин и представитель УФСБ.

Как следует из краткого отчета пресс-службы прокуратуры региона об этом мероприятии, в Орловской области выявлялись факты нарушения сроков организации конкурсных процедур, необоснованного переноса срока проведения капремонта на более поздний, ненадлежащей оплаты органами местного самоуправления взносов на капремонт, а также отсутствия контроля за ходом и качеством работ. На совещании было подчеркнуто, что профильным департаментом обладминистрации контроль за своевременным исполнением Фондом капремонта программных мероприятий надлежащим образом не организован.

«Несмотря на недостаточность финансирования, должным образом не ведется работа по взысканию дебиторской задолженности по взносам на капитальный ремонт, ее размер составляет 530 миллионов рублей, — сообщает прокуратура региона. — До настоящего времени не завершен ремонт пяти многоквартирных домов по плану капитального ремонта 2018-2020 годов. Остается на контроле вопрос ввода в эксплуатацию лифтового оборудования в домах, в которых запланирован его ремонт».

В настоящий момент расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки. Чиновников подозревают в халатности при организации исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В целом по фактам нарушений, выявленных в данной сфере, в 2021-2022 годах орловскими прокурорами внесено 50 представлений и объявлено пять предостережений. В суд направлено 173 исковых заявления. Впрочем, до решения проблемы еще, видимо, далеко.

«Алексей Тимошин отметил, что, несмотря на принимаемые меры, в данной сфере остается немало проблемных вопросов, требующих повышения эффективности прокурорского надзора, а также усиления межведомственного взаимодействия и принятия дополнительных мер как со стороны органов власти, так и со стороны правоохранительных органов», — следует из сообщения надзорного органа. Добавим, что прокуратурой области внесено уже два представления непосредственно в адрес губернатора. Также неоднократно вносились представления в адрес заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.

ИА «Орелград»