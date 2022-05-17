Указ о подарках новорожденных «апрельских» детей не коснется

Каждому родителю за счет бюджета положен набор по уходу за ребенком.

В Орловской области опубликовали указ губернатора №215, изданный главой региона Александром Клычковым. Документ появился в открытом доступе в правом разделе портала областного правительства. Он вводит дополнительную меру социальной поддержки семей с детьми, проживающих на территории Орловской области. Документ издан в целях улучшения демографической ситуации в регионе, а также во исполнение указа президента РФ Владимира Путина от 16 марта 2022 года №121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации».

В рамках новой меры соцподдержки в 2022 году за счет средств областного бюджета одному из родителей или единственному родителю будет выдаваться так называемый «Подарок новорожденному». Он представляет собой набор принадлежностей для ухода за новорожденным ребенком на сумму 5 тысяч рублей. Выдаваться набор должен при регистрации рождения ребенка в структурных подразделениях Управления ЗАГС Орловской области.

Указом губернатора предусмотрено, что по выбору граждан дополнительная мера социальной поддержки в виде набора принадлежностей может быть заменена на единовременную денежную выплату. Последняя также должна быть потрачена на приобретение принадлежностей для ухода за новорожденным ребенком, а ее размер составит те же 5 тысяч рублей. Если вручать подарки должны органы ЗАГС на местах, то предоставление единовременной денежной выплаты в случае замены возложено на областной департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Ему же поручено приобретать подарки новорожденным через казенное учреждение «Областной центр социальной защиты населения» в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Губернаторский указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2022 года. Иными словами, действие документа будет распространяться на детей, рожденных с 1 мая 2022 года.

Напомним, указ был подписан 13 мая, но дата его публикации на портале Орловской области – 17 мая 2022 года. Ранее пресс-служба губернатора уточнила, что в региональный набор для новорожденного входят 14 предметов, необходимых малышу. Единовременная денежная выплата на приобретение принадлежностей для ухода за новорожденным ребенком потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета в размере 18,4 миллиона рублей. Эта сумма была рассчитана, исходя из прогнозной численности новорожденных – 3666 младенцев за период с мая по декабрь 2022 года.

ИА «Орелград»