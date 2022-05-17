Житель Железнодорожного района Орла арестован за хранение героина

У 36-летнего мужчины изъяли 1,9 грамма наркотика.

В Железнодорожном районе Орла за хранение героина задержан 36-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о том, что житель Орла может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Оперативно-розыскные мероприятия подтвердили эти данные.

Как часто бывает в таких случаях, задержанный утверждает, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере».

В настоящее время ведется предварительное расследование.

ИА «Орелград»