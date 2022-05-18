Инфляция разогналась до 12,7 процента

Орелстат обнародовал данные о росте цен на товары и услуги.

В апреле 2022 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем выросли в среднем на 1,9 процента. А с начала года они повысились уже на 12,7 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат. По подсчетам аналитиков, наиболее заметную динамику за месяц продемонстрировали продукты питания. В марте 2022 года продовольственные товары в регионе подорожали в среднем на 3,3 процента.

Примечательно, что статистику в целом по году диктуют не продукты, а непродовольственные товары, которые с начала года в среднем поднялись в цене уже на 15,89 процента. Для сравнения, продовольствие за тот же период времени подорожало на 11,65 процента. Менее заметными, но все же весьма ощутимыми темпами в Орловской области дорожают различные услуги населению. С начала года их средняя стоимость увеличилась на 8,65 процента.

Также в Орелстате подсчитали, что в апреле 2022 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,3 процента. Правда, по сравнению с апрелем 2021 года они повысились на 5,4 процента. Так, газовое моторное топливо в апреле 2022 года в Орловской области продавалось по средней цене 24,51 рубля за литр, в то время как в январе текущего года оно оценивалось в 30,68 рубля за литр.

Стоимость дизельного топлива за четыре месяца, наоборот, немного подросла. Если в январе солярку можно было приобрести ровно по 51 рублю за один литр, то в апреле она подорожала до 51,39 рубля. Бензин автомобильных марок АИ-92 и АИ-95 по сравнению с началом года немного подешевел, а бензин марки АИ-98 и выше, напротив, немного подорожал – с 59,1 рубля в январе 2022 года до 59,47 рубля в апреле.

ИА «Орелград»