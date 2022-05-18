Мэрия пообещала орловцам на 5 августа пешеходную переправу через Красный мост

Пешеходное движение по Красному мосту откроют на День города.

Временный пешеходный мост через Красный мост будет готов к Дню города. Об этом сообщил Дмитрий Кузнецов, начальник «Управления капитального строительства города Орла». Ранее сообщалось о том, что будут возведены временные пешеходный и коммуникационный мосты.

В настоящее время на орловском долгострое трудятся 47 рабочих и 10 единиц спецтехники. Их ближайшие задачи — устройство береговой опорной части временного коммуникационного моста и демонтаж конструктивных элементов на аркадной части Красного моста. Также идет перенос электрических сетей со стороны Заводского района.

«Объект готовится принять металлоконструкции временных пешеходного и коммуникационного мостов. Поставки начнутся с 30 мая. Далее каждые 3-4 дня будет поставляться порядка 15 тонн металлоконструкций. Материал для пешеходного моста поставят в течение месяца – до 1 июля, затем до 8 августа – для коммуникационного моста», — цитирует Дмитрия Кузнецова пресс-служба городской администрации.

Пешеходное движение возобновится на День города, 5 августа.

ИА «Орелград»