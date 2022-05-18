На сделки с недвижимостью наложили тысячи запретов

В Орле рассказали об изменении порядка уведомлений об аресте недвижимости.

В 2022 году с января по май в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) было внесено свыше 5 тысяч запретов на совершение сделок в отношении различных объектов недвижимости. За весь прошедший 2021 год их количество превысило 84 тысячи. Такие данные озвучила руководитель Управления Росреестра Орловской области Надежда Кацура.

«Наличие в ЕГРН актуальных сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе позволит собственнику своевременно получать актуальную информацию о любых изменениях в отношении принадлежащей ему недвижимости, — отметила она. — Поэтому рекомендуем владельцам недвижимости, чьи контактные сведения отсутствуют или изменились, направить заявление в Росреестр для их внесения в ЕГРН».

В пресс-службе самого ведомства рассказали, что Росреестр ввел новый порядок уведомления правообладателей арестованного имущества. Если в ЕГРН имеется адрес электронной почты собственника недвижимости, то на него теперь отправляется ссылка на электронный документ. Последний размещен на официальном сайте Росреестра. В нем можно найти всю необходимую информацию об аресте. Кроме того, уведомление может быть направлено при помощи портала Госуслуг в «Личный кабинет» правообладателя недвижимости.

«Ранее уведомление направлялось еще и на бумажном носителе по почтовому адресу собственника, указанному в ЕГРН, — добавили в региональном Управлении Росреестра. — Перед покупкой квартиры, дома, земли или иной недвижимости орловцам будет не лишним проверить наличие возможных ограничений, арестов и запретов. Это позволит избежать нежелательных проблем и защитить себя от недобросовестных продавцов недвижимости».

ИА «Орелград»