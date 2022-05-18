Орловцы смогут наглядно ознакомиться со столетней историей пионерии

Сегодня в 15.00 в Орловском краеведческом музее открывается выставка, посвященная вековому юбилею пионерии.

В Орле откроется выставка «Мы будем Отчизне достойною сменой!», посвященная 100-летнему юбилею пионерской организации. Она ориентирована на семейное посещение, а также на детей школьного возраста.

С экспозицией можно ознакомиться уже сегодня, 18 мая, начиная с 15.00 в краеведческом музее. Адрес: г. Орле, ул. Гостиная, 2.

«Выставка сможет не только освежить яркие воспоминания о детстве, она в большой степени исторически информативна. Орловцы смогут увидеть фотографии представителей отряда русских бойскаутов начала ХХ в., первых пионеров и пионервожатых нашего города, первого послевоенного пионерского парада 19 мая 1945 г., первого областного пионерского слёта 1955 г. и первого слёта юных туристов 1956 г., познакомятся с историей первого детского театрального кружка в Орле и смогут сами прикоснуться к театральному миру. На выставке организован интерактивный уголок, где сочетаются подлинные предметы мебели начала ХХ в. и возможность примерить театральный военный костюм образца гражданской войны», — рассказали в краеведческом музее.

Отметим, что люди зрелого возраста, бывшие в свое время пионерами, могут поделиться личными воспоминаниями в общегородской пионерской стенгазете.

ИА «Орелград»