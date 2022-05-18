Орловский прокурор Тимошин оказался беднее подчиненных

Силовики региона отчитались о своих доходах за прошлый год.

В Орловской области руководители правоохранительных органов представили отчеты о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год. Так, прокурор региона Алексей Тимошин задекларировал годовой доход в размере 2,53 миллиона рублей. Интересно, что в этом отношении он оказался немного «беднее» своих непосредственных подчиненных. Так, его заместители Сергей Панкратов и Борис Непорожный задекларировали 2,9 и 2,58 миллиона рублей соответственно.

В индивидуальной собственности Тимошина находятся две квартиры площадью 66 и 76,6 квадратных метра, а также гараж площадью 21,6 квадратных метра. Кроме того, ему принадлежит четверть в небольшой квартире площадью 41,6 «квадрата». Остальные три доли в этой квартире принадлежат супруге прокурора области и его детям. Своей личной машины у Тимошина нет, но его супруга владеет автомобилем Skoda Kodiaq 2018 года выпуска. Добавим, что жена прокурора за год заработала 1,5 миллиона рублей.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера также опубликовало руководство Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области. Так, глава этого ведомства Петр Юдин задекларировал годовой доход в размере 3,161 миллиона рублей. Его супруга за то же время заработала 939 тысяч. Юдин владеет легковым автомобилем ВАЗ-21124 и земельным участком площадью 2500 квадратных метров. В общей долевой и совместной собственности у него также находятся земельный участок площадью 3000 «квадратов», жилой дом и квартира площадью 40,8 и 42,8 квадратных метра соответственно.

Заместитель руководителя регионального Следственного управления Следственного комитета Альберт Абрамян указал годовой доход в сумме 2,975 миллиона рублей. Доход его супруги в 2021 году составил 758 тысяч рублей. Абрамян владеет двумя квартирами площадью 134,8 и 65,9 квадратных метров, а также индивидуальным гаражом площадью 16,8 «квадратов». Все имущество силовиков, судя по их декларациям, находится на территории России.