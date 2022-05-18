Почему орловские наркоманы отказались от лечения за казенный счет

18.5.2022 | 8:33 Новости, Общество

Наркозависимые жители региона вернули государству выданные им сертификаты.

Власти Орловской области сообщили об итогах реализации программного мероприятия «Организация комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача». Поясним, что в рамках специальной программы за счет бюджета оплачивается, по сути, завершающий этап избавления от наркомании в социально-ориентированных некоммерческих центрах. Нуждающимся выдают сертификаты, так как услуга не бесплатная. Обналичить их невозможно, но такой сертификат открывает вход в реабилитационный центр.

В целом программа направлена на ресоциализацию граждан, допускающих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ. Согласно открытым данным, в бюджете Орловской области в прошлом году на указанные цели были предусмотрены денежные средства в размере 168 тысяч рублей. Их должно было хватить на сертификаты как минимум для четырех человек. Однако услуга оказалась невостребованной. За весь 2021 год департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости направил по сертификату только одного наркопотребителя для прохождения комплексной реабилитации и ресоциализации — в автономную некоммерческую организацию «Центр помощи «Свобода».

Помимо него было выдано еще два сертификата. Однако они были возвращены наркопотребителями государству «в связи с отказом от прохождения комплексной реабилитации и ресоциализации по личным причинам». Таким образом, в 2021 году за счет бюджета региона был профинансирован только один сертификат на сумму 20 тысяч рублей. В правительстве региона говорят, что при выполнении данной программы специалисты вышеуказанного департамента сталкиваются с рядом проблем. Прежде всего, это нежелание наркопотребителей заключать договоры с некоммерческими центрами «по причине отсутствия анонимности при получении данных услуг».

Кроме того, наркозависимых отпугивает длительный период прохождения реабилитации. Мешает и отсутствие у них личностной мотивации. Для активизации деятельности некоммерческих реабилитационных центров областные власти недавно изменили условия субсидирования. Размер предоставляемой субсидии определяется исходя из фактически понесенных расходов на прохождение комплексной реабилитации и ресоциализации. При этом он не может превышать 40 тысяч рублей на одного владельца сертификата за два месяца «лечебного курса».

ИА «Орелград»

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