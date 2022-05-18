Потребление газа могут ограничить при резком похолодании

Орловская область утвердила план подготовки к зиме.

Правительство Орловской области издало распоряжение, утвердив региональный план подготовки к очередному отопительному сезону. Получилась целая программа, направленная на обеспечение надежной и безаварийной работы жилищно-коммунального хозяйства предстоящей зимой. За качеством и темпами подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов будет следить специальная региональная комиссия. Ее возглавил Владимир Ивановский, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.

Особое внимание планируется уделить вопросам бесперебойного обеспечения населения энергоресурсами и жилищно-коммунальными услугами. В частности, областные власти рекомендовали компании «Газпром межрегионгаз Орел» и филиалу ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» обеспечить поставку в Орловскую область необходимого количества природного газа и электроэнергии. Им же рекомендовано разработать и утвердить графики перевода тепловых источников на резервные виды топлива и ввода ограничений подачи газа и электроэнергии при вводе ограничений с питающих центров или в период резкого похолодания.

Администрациям городов и районов правительство поручило провести обследование технического состояния объектов жизнеобеспечения с целью выявления критических и вызывающих серьезные опасения объектов. На основании оценки должны быть определены объемы работ по подготовке к отопительному сезону. Особое внимание чиновникам на местах советуют обратить на работы по замене ветхих и аварийных сетей – рекомендуемый показатель замены составляет не менее 5 процентов от их количества. Мера необходима для недопущения роста степени износа инженерных сетей.

Также будет проведена проверка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду. В целом намеченный комплекс работ по подготовке к зиме жилых домов должен быть завершен до 1 октября 2022 года. Он включает в себя обязательное оформление паспортов готовности на многоквартирные дома, объекты инженерной инфраструктуры и социальной сферы. К указанной дате источники и системы теплоснабжения должны быть полностью готовы к подаче и приему тепла. Также следует подготовить резервные топливные хозяйства с накоплением нормативных запасов резервного топлива.

ИА «Орелград»