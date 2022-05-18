Профессор Орловского госуниверситета, попавшийся на взятке, избежал тюремного срока

18.5.2022 | 11:00 Закон и порядок, Новости, Образование

Штраф полтора миллиона рублей.

Профессор кафедры общей хирургии и анестезиологии медицинского института ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» признан виновным в получении взятки, но избежал тюремного срока. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Орловской области.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ установили, что профессор получал от студентов взятки. Это происходило и лично, и через посредника. Взамен студенты получали положительные оценки без фактической оценки качества освоения учебной программы и проверки знаний.

В итоге обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в размере полутора миллионов рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, сроком на три года.

ИА «Орелград» 

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