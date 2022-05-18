В центре Орла произошла драка с участием водителя троллейбуса (видео)

Неизвестный мужчина сломал «дворники» троллейбуса.

В соцсетях появились видео с инцидентом, случившимся около «Трехлистника» в центре Орла. На видео попала драка, участником которой стал водитель троллейбуса.

Изначальные причины конфликта не известны, но видно, как водитель общественного транспорта насильно выводит на улицу мужчину, после чего начинается короткая потасовка.

Пассажир троллейбуса, потерпев поражение в рукопашной схватке, решил в отместку разбить «дворники» транспортного средства.





ИА «Орелград», фото и видео «Авто-Свин: Орел»