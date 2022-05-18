В городском парке Орла погиб мужчина, купавшийся в Орлике

18.5.2022 | 12:40 Новости, Происшествия

Предположительно, погибший находился в состоянии опьянения. Случайные свидетели пытались спасти человека, но безрезультатно.

Вчера, 17 мая, в вечернее время в городском парке утонул 50-летний мужчина. Это произошло в присутствии большого количества свидетелей, некоторые из которых пытались оказать экстренную помощь.

По сообщению пресс-службы МЧС, информация о происшествии на реке Орлик поступила в 17.05. Тело из воды было извлечено людьми, отдыхавшими в парке.

«В парке сегодня вечером утонул человек ,не спасли, плавал, плавал и вдруг все — голова под водой, спина на поверхности, его доставать, а он синий», — написал в соцсетях один из очевидцев.

«Приехали с детьми погулять, а тут такое… хочется сказать спасибо, всем тем людям, которые не прошли мимо, а пытались и старались реанимировать… так много мужчин старались помочь! Один мужчина до первой помощи по-моему вообще не прекращал реанимационные действия!», — поделилась подробностями одна из жительниц города.

По сообщению человека, представившегося другом погибшего, утонувший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИА «Орелград», фото «Инцидент. Орел» 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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