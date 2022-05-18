В Орле приватизировали бомбоубежище

Областные власти подвели итоги приватизации за минувший год.

Правительство Орловской области представило отчет о результатах приватизации государственного имущества региона за 2021 год. Документ, который трудно назвать объемным, уже поступил на рассмотрение в Орловский облсовет народных депутатов. На ближайшем заседании регионального парламента чиновники официально доложат депутатам об итогах приватизации. Надо сказать, что список проданного госимущества ограничивается всего четырьмя пунктами.

Так, под первым номером в перечне идет нежилое помещение, а именно защитное сооружение гражданской обороны. Речь идет о подвале в доме на улице Октябрьской. Это убежище, оборудованное на случай чрезвычайных ситуаций или войны, площадью 138,1 квадратных метра было продано в минувшем году по итогам аукциона за 2,921 миллиона рублей. Также на аукционе с молотка удалось пустить транспортное средство: грузовую буровую установку на базе автомобиля ЗИЛ-131. Она была продана за 501 732 рубля.

Кроме того, с торгов, наконец, ушел объект, который чиновники безуспешно пытались продать несколько лет. Нашелся покупатель на хозяйство по выращиванию женьшеня и лекарственных трав, расположенное в селе Алисово Хотынецкого района. Нежилое здание этого хозяйства площадью 17 287,8 квадратных метра было продано за 377 224 рубля. Еще 586 363 рубля удалось выручить от приватизации земельного участка данного хозяйства. Он относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для размещения хозяйства по выращиванию женьшеня и лекарственных трав. Площадь этой земли составляет 257 447 квадратных метра.

Как следует из правительственного отчета, общая сумма начальных цен всех четырех лотов, ушедших с молотка, на аукционах составляла 1,721 миллиона рублей. Выручить же удалось 4,386 миллиона рублей. Впрочем, это, конечно, капля в море по сравнению с общим годовым объемом собственных доходов регионального бюджета, которые составляют порядка 20 миллиардов рублей.

ИА «Орелград»