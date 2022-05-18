В ремонт Тургеневского моста вложат 30 миллионов

Власти ищут подрядчика для ремонта очередного орловского моста.



Администрация города Орла опубликовала извещение о проведении тендера на выполнение работ по ремонту моста «Тургеневский» через реку Орлик. При этом в качестве заказчика выступает муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Оно от своего имени заключит контракт с победителем. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Орла в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы». Цена определена на весь срок исполнения контракта, является твердой и составляет 30,072 миллиона рублей.

По условиям, началом работ будет считаться дата заключения контракта, а завершить работы следует до 30 сентября 2022 года. Подрядчик должен привести в порядок конструктивные элементы моста, провести установку перильного ограждения и смонтировать архитектурную подсветку. Кстати, он будет обязан дать гарантию качества на все работы, выполненные по контракту. В частности, он должен гарантировать устранение всех выявленных заказчиком в гарантийный период недостатков за свой счет и в срок, не превышающий пяти дней со дня получения уведомления о выявлении таких дефектов.

Срок самой гарантии качества работ стороны установят на пять лет. Исчисляться он будет с момента приемки отремонтированного моста. Важно и то, что исполнение гарантийных обязательств подрядчику придется обеспечить финансово. Для этого он должен будет внести на счет заказчика 10 процентов стоимости контракта, то есть 3,007 миллиона рублей. Эти деньги будут использованы в том случае, если подрядчик по каким-то причинам откажется ремонтировать мост по гарантии.

Проектом контракта устанавливается целый ряд требований к организации и выполнению работ по ремонту указанного мостового сооружения. Так, рабочие должны иметь необходимую профессиональную подготовку, в том числе и по безопасности труда. Зону выполнения работ надо будет оградить типовыми, травмобезопасными ограждениями. Ее запрещено использовать для складирования материалов и отстоя техники. Водоохранную зону реки Орлик запрещено использовать для стоянки техники и заправки ее ГСМ.

Подрядчик обязан строго соблюдать требования по технологии и срокам выполнения работ, а также способствовать сохранению природной обстановки в районе производства работ. Например, его обяжут обеспечить выполнение мер по предотвращению сброса отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду. А для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха и задымления категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусора.

ИА «Орелград»