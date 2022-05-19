Иностранный студент Орловского госуниверситета осужден на восемь лет за финансирование терроризма

Иностранный студент ОГУ осужден за финансирование террористов, устроивших в 2017 году теракт в метрополитене Санкт-Петербурга.

Иностранный студент, проходивший обучение в Орловском Государственном Университете, осужден на восемь лет за финансирование терроризма. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Орловской области.

Молодой человек посредством безналичного перевода осуществил финансовую поддержку запрещенной на территории РФ террористической группировке «Катиба Таухид валь-Джихад» («Батальон единобожия и джихада»), о чем стало известно российским спецслужбам.

В итоге, задержанного студента судил 2-й Западный окружной военный суд, который признал молодого человека виновным. В качестве наказания ему назначили восемь лет лишения свободы, шесть из которых он проведет в колонии строгого режима.

Упомянутая запрещенная группировка известна террористическими актами в России и Европе, в том числе — взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. В тот день погибло 16 человек.

По сообщению федерального издания «Версия», группировка финансируется за счет наркоторговли и взносов киргизских и узбекских мигрантов, работающих на территории России. Формально террористы имеют сирийские и иракские корни, но по факту российская часть запрещенной «Катибы» является криминальным проектом клана предпринимателей Захидовых, переехавших в 2008 году из Киргизии в Санкт-Петербург.

В последние годы сотрудники ФСБ провели десятки задержаний представителей группировки в городах Российской Федерации.

ИА «Орелград»