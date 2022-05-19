На Орловщине ввели выплаты для раненных на Украине солдат

Дополнительную меру социальной поддержки получат полицейские и росгвардейцы.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ о дополнительной мере социальной поддержки. Она касается военнослужащих, сотрудников национальной гвардии и полиции, принимающих участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Мера поддержки рассчитана на тех бойцов, кто проживает на территории Орловской области. Она будет оказываться за счет средств областного бюджета.

Это будет единовременная денежная выплата в размере 500 тысяч рублей. Она положена бойцам, получившим ранение (контузию, травму или увечье) в ходе проведения специальной военной операции. Финансирование будет идти по линии государственной программы «Социальная поддержка граждан в Орловской области». Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости уже поручено внести в программу необходимые изменения и разработать соответствующий порядок предоставлений указанных выплат. Отметим также, что губернаторский указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Напомним, именно с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул в своем обращении к народу Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

ИА «Орелград»