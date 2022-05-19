С начала года орловский вертолет санитарной авиации ни разу не использовался

Чиновники объяснили это закрытием неба над Орловской областью.

Многострадальный вертолет санитарной авиации, который Орловская область приобрела в конце прошлого года, ни разу не применялся для спасения пациентов в 2022 году. Об этом сообщил координатор орловского отделения профсоюза медиков «Действие» Дмитрий Серегин на своей странице в социальной сети VK.

Депутат облсовета Руслан Перелыгин обратился в департамент здравоохранения с официальным запросом и уже на следующий день получил ответ от Станислава Шувалов, руководителя депздрава.

Шувалов сообщил, что транспортировка пациентов с использованием воздушного транспорта в 2022 году в Орловской области не осуществлялась. Это связано с закрытием неба над Орловской областью для гражданских воздушных судов, которое было необходимо Министерству обороны для обеспечения своей деятельности.

При этом, специальная военная операция России на Украине началась лишь 24 февраля, а небо было закрыто 11 марта.

«А за почти два месяца открытого неба ДО, количество вылетов составляло ровно 0. Как говорится, выводы об этом каждый сделает сам», — резюмировал Серегин.

Ранее вертолет санитарной авиации дважды становился причиной скандалов. Сначала областные власти долго не могли «освоить» деньги, выделенные на его приобретение. Затем, когда транспортное средство было наконец куплено, пресс-служба губернатора распространила недостоверную информацию о том, что первый орловский вертолет санитарной авиации помог транспортировать больного из Ливен в Орел.

На самом деле, упомянутый пациент скончался в Ливнах, и никакой транспортировки не было. Достоверную информацию опубликовал все тот же Дмитрий Серегин, а глава депздрава Станислав Шувалов ее подтвердил.

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ИА «Орелград»