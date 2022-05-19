Стало известно, как орловцы портят жизнь диким животным

Характер и интенсивность антропогенного воздействия оценили в Орловской области.



Правительство Орловской области представило описание характера и интенсивности антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы и среду их обитания. Анализ этих факторов был проведен в регионе с целью планирования деятельности по рациональному использованию и охране охотничьих ресурсов. Антропогенное воздействие может влиять на охотничьи ресурсы прямым и косвенным образом. В Орловской области прямое влияние имеет три направления.

Прежде всего, это распугивание диких животных и птиц в процессе каких-либо работ. Да и сам факт присутствия человека в дикой природе для зверей – фактор беспокойства. В этом отношении большое негативное значение имеет использование человеком сельскохозяйственной, лесохозяйственной, мелиоративной, транспортной и другой техники. Кроме того, к числу распугивающих факторов областные власти отнесли выпас скота, сенокошение и туризм.

Второе прямое направление – это повреждение или уничтожение всевозможных убежищ животных: гнезд, дупел в деревьях, нор и хаток. Оно может быть сопутствующим, то есть допущенным при выполнении каких-либо работ или перемещениях техники, людей или скота. Третье направление — уничтожение самих охотничьих ресурсов, произвольное или непроизвольное: кладок яиц и птенцов, молодняка млекопитающих, взрослых животных, например, отдыхающих или находящихся в спячке, а также в результате браконьерства.

Чиновники отмечают, что браконьерство при этом остается одним из наименее изученных факторов, приводящих к снижению численности охотничьих ресурсов. «Интуитивно понятно, что неконтролируемое изъятие охотничьих ресурсов представляет собой потенциальную опасность для населения охотничьих ресурсов в виде снижения численности», — говорится в отчете. Кстати, по официальным данным, в Орловской области с 2016 по 2020 годы было зарегистрировано 16 случаев незаконной добычи кабана, причем пик пришелся на 2017 год, когда было зафиксировано сразу 10 таких случаев. Кроме того, за тот же период времени в регионе было незаконно добыто 13 косуль, 17 лосей, один благородный олень, две лисицы, четыре зайца-русака и один дикий гусь.

ИА «Орелград»