Стало известно, почему контракты на благоустройство вызвали подозрения

Ни в одном контракте не был предусмотрен «потолок» обязательств для подрядчиков.



В Орловской области набирает обороты очередная кампания по реализации проектов благоустройства общественных территорий. Напомним, ежегодно каждому муниципальному образованию выделяются значительные бюджетные средства. На местах проводится голосование – жители могут сами выбрать территорию для благоустройства. Где-то оно идет активно, а где-то то ли власти не дорабатывают, то ли местные жители не верят в то, что их мнение будет учтено.

На этом фоне своего рода диссонансом прозвучала информация Контрольно-счетной палаты города Орла, представленная в городском парламенте. Она касается проверки целевого и эффективного использования МКУ «Управление коммунальным хозяйством» бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла». Проверка охватила траты за 2020 год. Целый ряд сделок вызвал подозрения у проверяющих.

Например, они пишут в своем отчете: в нарушение условий заключенных муниципальных контрактов МКУ «УКХ» приняло работы на общую сумму 7,936 миллиона рублей без предоставления подрядчиком предусмотренного муниципальными контрактами обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Интересно, что ни в одном из 11-ти заключенных муниципальных контрактов не был предусмотрен максимальный размер предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Аудиторы вообще считают, что МКУ не использовало все предусмотренные законодательством права в интересах муниципального образования «Город Орел». В частности, работы, выполненные на сумму 3,236 миллиона рублей по 7-ми муниципальным контрактам, заключенным с единственным поставщиком, не предусматривают обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

Также было установлено неправомерное использование бюджетных средств в сумме 3,445 миллиона рублей, в том числе 2,994 миллиона было направлено на оплату работ, выполненных сверх утвержденного дизайн-проекта. Еще 451,4 тысячи рублей было направлено на оплату оборудования, наименование (модель, тип) которого не соответствуют фактически установленному. Неэффективное расходование бюджетных средств аудиторы оценили в 17,71 миллиона рублей. В качестве примера приводятся 12,75 миллиона рублей, потраченных на оплату материалов, оборудования и установку малых архитектурных форм в сквере напротив завода «Стекломаш» и сквере Комсомольцев. Стоимость указанного оборудования в муниципальных контрактах не обоснована, а определена произвольно, в том числе по части оборудования завышена, — считают проверяющие. Качество отдельных установленных малых архитектурных форм не подтверждено сертификатами соответствия.

ИА «Орелград»