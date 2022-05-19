УФАС проверяет подозрительную закупку по программе капремонта

Антимонопольщики рассказали о рассмотрении поступившей жалобы.

Как уже рассказывал «Орелград», в прокуратуре Орловской области прошло межведомственное совещание по вопросам законности в сфере реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД). Его провел прокурор региона Алексей Тимошин, который перечислил довольно внушительный перечень нарушений, выявленных в ходе прокурорских проверок. Достаточно сказать, что по прокурорским материалам было возбуждено два уголовных дела. На совещании было подчеркнуто, что профильным департаментом обладминистрации контроль за своевременным исполнением Фондом капремонта программных мероприятий надлежащим образом не организован.

Свое видение ситуации озвучило и Управление ФАС России по Орловской области. С докладом выступил руководитель этого ведомства Андрей Кирьянов. В ходе своего выступления, как уточняет пресс-служба УФАС, он отметил: в настоящее время по заявлению ООО «Курс» в отношении Фонда капитального ремонта Орловской области возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Компания-заявитель считает, что при проведении закупочных процедур могло быть допущено ограничение конкуренции.

Признаки такого нарушения заявителю видятся в установлении необоснованно долгого срока оплаты выполнения работ (в течение 1096 дней), а также во включении в один лот работ в территориально разных районах Орловской области. Заявитель в своей жалобе утверждает, что подобные действия могли привести к увеличению начальной максимальной цены договора и, как следствие, к невозможности участия в аукционе многих хозяйствующих субъектов и другие.

«В настоящее время в рамках рассмотрения дела управление изучает рынок и анализирует информацию, — сообщает пресс-служба регионального УФАС. — По итогам рассмотрения дела будет принято соответствующее процессуальное решение. Вместе с тем Андрей Кирьянов акцентировал внимание на то, что какая-либо взаимосвязь между рассматриваемым делом и текущей работой Фонда отсутствует. Вопрос соблюдения законодательства при реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов остается на контроле».

ИА «Орелград»