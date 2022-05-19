В Орле на площади Ленина отпраздновали вековой юбилей пионерии

Торжественная линейка прошла с соблюдением всех традиций.

Сегодня, 19 мая, на площади Ленина прошла торжественная линейка, приуроченная к столетию пионерской организации. Почетными гостями мероприятия стали спикер регионального парламента Леонид Музалевский, губернатор Андрей Клычков, областные депутаты Иван Дынкович, Олег Кошелев, Ирина Гоцакова, Ирина Пашкова, Наталья Зубцова, Максим Спиридонов и Андрей Фролов, областные чиновники и ветераны пионерского движения.

«Торжественная линейка прошла с соблюдением всех традиций. Перед будущими пионерами под марш Преображенского полка пронесли Знамёна областной и городской пионерской организации, а в знак уважения к памяти тех, кто погиб, защищая Родину, юнармейцы Поста № 1 возложили цветы от всех участников торжества к стеле «Орёл – город воинской славы»», — сообщает пресс-служба облсовета.

В ходе торжественной линейки учащимся школ города и области повязали красные галстуки и приняли в ряды пионерской организации «Орлята».

«Сегодня на главной площади нашего родного города три тысячи мальчишек и девчонок впервые надели красные галстуки, а значит, стали настоящими пионерами! Был искренне рад разделить с каждым из них этот праздничный и торжественный момент.

Лично я до сих пор помню, как нам повязывали алый галстук, с какой гордостью мы его носили! Как я волновался, когда пришла моя очередь произносить клятву! С радостью вспоминаю, как собирали макулатуру, металлолом, ходили в походы, участвовали в пионерский сборах. Такое не забывается!

Дорогие ребята, впереди у вас целый мир новых знаний и свершений. Дерзайте, творите, воплощайте свои лучшие мечты и идеи, смело идите вперёд под руководством старших наставников!», — обратился к собравшимся Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»