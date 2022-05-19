В Орловской области введут газовую преференцию

Облсовет рассмотрит инициативу о льготе по налогу на имущество.

В Орловский облсовет народных депутатов на рассмотрение поступил проект внесения изменений в статьи 3 и 6 Закона Орловской области «О налоге на имущество организаций». Как следует из пояснительной записки к нему, проект подготовлен в целях недопущения роста тарифов на газоснабжение для потребителей Орловской области. Авторы идеи прогнозируют, что в результате реализации программы газификации и догазификации значительно возрастет налоговая нагрузка на компанию «Газпром газораспределение Орел».

А это, в свою очередь, приведет к росту тарифов на газоснабжение для потребителей региона, так как «увеличение протяженности газовых сетей не способствует значительному росту объемов потребления». Кроме того, учтена текущая геополитическая ситуация. По сути, законопроектом предполагается оказание мер социальной поддержки населению в условиях влияния санкций, вводимых недружественными государствами. Заключается оно в сдерживании тарифов для жителей Орловской области.

Законопроектом предполагается освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов газораспределительных сетей, вновь созданных и введенных в эксплуатацию с 1 января 2022 года. Причем действие преференции планируется распространить не на один год, как это обычно бывает, а вплоть до 31 декабря 2024 года. Речь идет об объектах, построенных в рамках реализации региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области. Последняя была утверждена распоряжением губернатора от 22 декабря 2021 года.

Сообщается также, что данный законопроект не содержит норм, способствующих проявлению коррупции. А в связи с тем, что объекты газораспределительных сетей являются вновь созданными и планируются к введению в эксплуатацию в 2022 году, принятие законопроекта не приведет к выпадающим доходам областного бюджета.

ИА «Орелград»