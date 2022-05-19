Водителя оштрафовали на 200 тысяч после встречи с начальником ГИБДД

Показательный судебный процесс прошел в Глазуновском районе.

В Орловской области местный житель осужден за повторную пьяную езду. Подробности сообщила пресс-служба Глазуновского районного суда. Уголовное дело на мужчину завели весной этого года. Как следует из материалов, в марте он на автомобиле ВАЗ-2109 двигался по автодороге в районе села Сеньково. Мужчина находился за рулем, причем он, судя по внешним признакам, был нетрезв. «Девятка» была остановлена для проверки начальником отдела ГИБДД ОМВД России по Глазуновскому району.

Сообщается, что водитель в присутствии понятых и при наличии у него видимых признаков опьянения не выполнил законное требование должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Соответствующая запись об этом была сделана в протоколе. Также полиция установила, что ранее этот же гражданин был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.

Тогда за пьяную езду его оштрафовали на 30 тысяч рублей и на полтора года лишили водительских прав. Поскольку правонарушение оказалось повторным, мужчина подпал под уголовное преследование. Его действия суд квалифицировал по ч.1 ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Приговором суда он был признан виновным в совершении указанного преступления и получил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»