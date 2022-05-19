За выпускниками на ЕГЭ будут следить ip-камеры

Орловская область отчиталась о готовности к проведению единого госэкзамена.



В Орловской области завершились мероприятия по подготовке региона к проведению основного этапа ЕГЭ. Так, уже полностью подготовлена система видеонаблюдения. Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, она успешно прошла заключительное тестирование. В аудиториях пунктов проведения экзаменов (ППЭ) были установлены ip-камеры. В рамках тестирования была проверена, в том числе, их работа.

«Тестирование организовано в целях проверки работоспособности программно-аппаратных комплексов, ip-камер, установленных в аудиториях ППЭ, наличия трансляции изображений из аудиторий ППЭ на портале smotriege.ru и их соответствия требованиям к размещению средств видеонаблюдения, указанным в методических рекомендациях Рособрнадзора, — пояснили в Центре. — Во время тестирования была организована отработка сотрудниками ППЭ нарушений, которые могут быть зафиксированы онлайн-наблюдателями во время проведения ЕГЭ. Тестирование прошло успешно. Система видеонаблюдения готова к основному периоду ЕГЭ».

Добавим, что в Орловской области успешно прошла и федеральная апробация технологий сдачи единого государственного экзамена по английскому языку (раздел «Говорение») и обществознанию. В ней приняли участие около 1450 специалистов, 242 выпускника по английскому языку и 1100 – по обществознанию. Они получили возможность не только ознакомиться с процедурой проведения ЕГЭ, но и оценить свой уровень подготовки к экзамену. Одновременно с этой тренировкой и было проведено тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ во всех 23 ППЭ.

«Регион готов к проведению государственной итоговой аттестации, — заверил руководитель регионального департамента образования Алексей Карлов. — Членами государственной экзаменационной комиссии проведена проверка готовности пунктов к предстоящей экзаменационной кампании. Все работники ППЭ, эксперты, оценивающие развернутые ответы участников экзаменов, прошли обучение».

ИА «Орелград»