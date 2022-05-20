Автопарк МУП «ТТП» пополнят за счет льготного кредита

20.5.2022 | 10:13 Важное, Новости, Экономика

Муниципальным транспортникам пообещали купить еще почти 50 машин.

Орловский горсовет народных депутатов в очередной раз обсудил текущую деятельность муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла. Напомним, оно является единственным муниципальным перевозчиком в Орле. Это монополист в сфере перевозок электрическим общественным транспортом. Однако в последние годы предприятие завело и собственный парк автобусов. Многие из них были приобретены в лизинг, и властям пришлось выделить предприятию огромные средства, чтобы оно могло погасить долги по этим сделкам.

МУП «ТТП» при определенных обстоятельствах могло приблизиться к грани банкротства. Однако бюджетные вливания помогли выправить ситуацию. Судя по информации, озвученной на парламентском комитете по экономическому развитию и поддержке предпринимательства, будущее у предприятия есть. Однако здесь и сейчас горожане работу общественного транспорта критикуют.

«К нам приходят как жалобы по несоблюдению графиков поездок, особенно в вечернее время, так и вопросы о выводе на городские маршруты поступающего из Москвы транспорта», — пояснил зампредседателя Орловского горсовета народных депутатов Сергей Швалов.

Основная проблема — острая нехватка водителей. Что касается транспорта, то по сообщению пресс-службы горсовета, на трех маршрутах уже произведена замена небольших автобусов на автобусы большей вместимости. Кроме того, для МУП «ТТП» планируется приобрести в 2022 году 28, а в 2023 году еще 20 низкопольных автобусов вместимостью не менее 90 мест.
«Приобретение нового подвижного состава планируется, в том числе, за счет средств льготного кредита из бюджета Российской Федерации, предоставляемого на реализацию инфраструктурных проектов, — сообщает пресс-служба городского парламента. — В апреле 2022 года на троллейбусных маршрутах уже начали работать пять московских троллейбусов. Завершается оформление необходимой документации для выпуска на маршруты 19 полученных из города Москвы автобусов марки «ЛиАЗ».

ИА «Орелград»

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