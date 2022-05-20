Чиновникам будут выдавать один нож на три года

В Орловской области утверждены нормативы затрат на чиновников.



Управление ветеринарии Орловской области приняло новый порядок определения нормативных затрат на обеспечение собственных функций. Предыдущий подобный документ отменен, он действовал с 2015 года. Новым документом установлено, что общий объем затрат, связанный с закупкой товаров, работ и услуг для сотрудников указанного ведомства, не может превышать объем доведенных до него лимитов бюджетных средств. При определении нормативных затрат управление применяет национальные стандарты, технические регламенты и условия. А количество планируемых к приобретению товаров определяется с учетом не только того, что нужно, но и с учетом того, что уже есть.

Например, довольно большой раздел посвящен описанию нормативов затрат на различные виды канцелярских принадлежностей. Согласно им, одному гражданскому служащему положена одна точилка для карандашей на 3 года, один нож канцелярский на 3 года, гель для увлажнения пальцев – тоже один на 3 года, ручка шариковая, синяя — 12 штук на 3 года, ручка гелевая, синяя — шесть штук на 3 года, ежедневник — три штуки на 3 года, папка «На подпись» — одна на 3 года (на каждый отдел управления), блокнот для записей – один на 3 года, корзины для мусора — семь на 3 года, чернила для авторучки — 10 на 1 год, журнал регистрации входящих документов — три на 3 года и т.д.

Установлены и нормативные затраты сотрудников управления ветеринарии всех категорий на повременную оплату телефонных соединений. Так, для местного и внутризонового соединения максимальный лимит составляет 2000 минут в месяц, для междугороднего – 500 минут в месяц. Руководящим сотрудникам положена одна SIM-карта за казенный счет. Также чиновникам разрешено тратить не более 1000 казенных рублей в месяц на интернет для планшетных компьютеров. А приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации не должно обходиться бюджету более чем в 50 тысяч рублей в год.

ИА «Орелград»