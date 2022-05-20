Неизвестный памятник нашли прямо в центре Орла

Он уже включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Орловской области.

Управление по государственной охране памятников издало приказ о включении объекта археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия Орловской области. Речь идет о неизвестном объекте, который обладает историко-культурной ценностью с точки зрения истории и археологии. В документации он обозначен следующим образом: «Культурный слой исторической части г. Орла: ул. Ленина, дом 43». Иными словами, археологический памятник обнаружен в самом центре Орла.

Власти уже утвердили границы территории выявленного объекта археологического наследия и ввели особый режим использования земельных участков, в границах которых он располагается. Также принято решение принять меры по его государственной охране вплоть до принятия решения о включении (или отказе во включении) его в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

Согласно приказу областного управления, сведения о местонахождении объекта археологического наследия не подлежат опубликованию. В то же время документ опубликован на официальном портале Орловской области и в нем четко указан адрес объекта. Как бы то ни было, но особый режим использования земли под памятником уже введен. Так, запрещается проведение земляных, строительных, хозяйственных и мелиоративных работ, в том числе работ по прокладке трубопроводов, размещению линии электропередач, вышек мобильной связи и т.д.

Под запретом также вывоз грунта, распахивание плугом, размещение рекламы, устройство стоянок автотранспорта и любые виды деятельности, ухудшающие экологические условия на территории памятника и нарушающие его визуальное восприятие. В то же время разрешается проведение научно-исследовательских археологических работ, установка информационных знаков и указателей, проведение мониторинга и землеустроительных работ. Разрешен и доступ к объекту археологического наследия.