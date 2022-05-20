Несовершеннолетний житель Орловской области предстанет перед судом за попытку продать наркотики через интернет

20.5.2022 | 11:30 Закон и порядок, Новости

Его совершеннолетний подельник также обвиняется в покушении на сбыт наркотиков.

Два молодых человека, один из которых еще не достиг 18 лет, предстанут перед судом за попытку сбыть крупную партию наркотиков через интернет. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В период с февраля по март текущего года фигуранты предприняли попытки осуществить задуманное, однако не довели умысел до конца по независящим от них причинам. Сотрудники правоохранительных органов пресекли преступную деятельность, а наркотики изъяли.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

«Следствием в установленный законом срок выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СК.

ИА «Орелград»

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