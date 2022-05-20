Орловские присяжные не сжалились над мужчиной, забившим до смерти собутыльника

20.5.2022 | 16:30 Закон и порядок, Новости

12 лет строгого режима.

Северный районный суд, основываясь на вердикте присяжных, приговорил к 12 годам строгого режима мужчину, забившего до смерти своего собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Обвиняемого судили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сам инцидент произошел год назад. В процессе распития спиртных напитков двое мужчин повздорили, и один из них погиб.

«Злоумышленник со значительной силой нанес мужчине удары кулаками рук в область лица и туловища, затем взял со стола в комнате металлическую кружку, которой со значительной силой нанес потерпевшему удары в лобную область головы. Затем обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область расположения жизненно-важных органов. От полученных травм потерпевший скончался в больнице», — рассказали в прокуратуре.

Отметим, что коллегия присяжных заседателей утвердила обвинительный вердикт единогласно.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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