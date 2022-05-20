Орловские проектировщики напугали инвестора высокими ценами

Арендатор дома-памятника вынужден искать архитекторов на стороне.



В Орле состоялось заседание межведомственной рабочей группы по координации работы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений федерального и регионального законодательства об охране объектов культурного наследия. Его провел Иван Алтухов, исполняющий обязанности начальника областного управления по государственной охране памятников. В повестку дня было включено рассмотрение вопроса и предложений по организации и проведению мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, расположенных в Орле по следующим адресам: улица 1-ая Пушкарная, 8 («Жилой дом Ф.А. Савина»), улица 1-ая Посадская, 4/6 («Дом жилой», XIX в.») и улица Карачевская, 44 («Дом А. Сырцевой»).

По данному вопросу было предложено выступить арендатору «Дома Сырцевой» на улице Карачевской. Он рассказал присутствующим, что взял этот дом-памятник в аренду в апреле 2021 года сроком на 49 лет. По его словам, в кратчайшие сроки были приняты меры, направленные на ограничение доступа третьих лиц в помещения объекта – иными словами, были заколочены окна и двери, чтобы никто посторонний в здание не мог проникнуть. Также был вывезен мусор из помещений и с прилегающей территории.

«В настоящее время активно ведутся поиски лицензированной организации, которая за адекватную стоимость взялась бы разработать проектную документацию», — следует из протокола заседания со ссылкой на слова арендатора. Также с его слов оказалось, что стоимость таких услуг, которая была озвучена орловскими организациями, является очень высокой, она варьируется от 2,5 до 5 миллионов рублей. Поэтому исполнителя теперь и ищут на стороне.

Арендатор пояснил, что в указанном здании планируется размещение Центра социально-психологической адаптации «Равные возможности», предназначенного для занятий с людьми с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями. Добавим, что в ходе обсуждения доктор исторических наук, профессор Виктор Ливцов обратился к Ивану Алтухову с просьбой оказать арендатору содействие в поиске организации, которая за разумную стоимость подготовит необходимые документы. Собственники двух других вышеупомянутых домов-памятников на заседание комиссии не явились.

ИА «Орелград»