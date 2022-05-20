Орловские власти могут получить право выбирать месторасположение квартир для детей-сирот

Вопрос будет рассмотрен 27 мая.

Депутаты Орловского областного Совета народных депутатов вынесли на ближайшую сессию законопроект о внесении изменений в региональный закон, регулирующий обеспечение квартирами детей-сирот.

«Законопроектом предлагается наделить Правительство Орловской области полномочием по определению вышеуказанного порядка предоставления жилых помещений, в том числе по более детальной регламентации действий органов местного самоуправления и органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющих контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий», — сообщает пресс-служба облсовета.

Отдельно отметим, что к полномочиям областных чиновников может быть отнесено право выбирать место предоставления жилого помещения, в том числе — более дешевого, за пределами муниципального образования.

Сессия облсовета, на которой будет рассмотрен этот вопрос, состоится 27 мая.

ИА «Орелград»