Орловские власти могут получить право выбирать месторасположение квартир для детей-сирот

20.5.2022 | 17:04 Новости, Общество

Вопрос будет рассмотрен 27 мая.

Депутаты Орловского областного Совета народных депутатов вынесли на ближайшую сессию законопроект о внесении изменений в региональный закон, регулирующий обеспечение квартирами детей-сирот.

«Законопроектом предлагается наделить Правительство Орловской области полномочием по определению вышеуказанного порядка предоставления жилых помещений, в том числе по более детальной регламентации действий органов местного самоуправления и органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющих контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий», — сообщает пресс-служба облсовета.

Отдельно отметим, что к полномочиям областных чиновников может быть отнесено право выбирать место предоставления жилого помещения, в том числе — более дешевого, за пределами муниципального образования.

Сессия облсовета, на которой будет рассмотрен этот вопрос, состоится 27 мая.

ИА «Орелград»

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