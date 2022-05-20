Праздник в честь Кирилла и Мефодия проведут под Орлом

Озвучена программа празднования Дня славянской письменности и культуры в Орловской области.

Орловский областной центр народного творчества обнародовал программу праздничных мероприятий, которые пройдут в Знаменском районе. В учреждении пояснили, что по традиции ежегодно один из районов Орловской области становится центром празднования Дня славянской письменности и культуры. Сам праздник состоится 24 мая. Начало мероприятий намечено на 11 часов утра. Они пройдут в районном парке в поселке Знаменское, где будет организована сценическая площадка МКУК «Знаменский Дом культуры».

Программа будет достаточно насыщенной и разнообразной. Так, гостей праздника ожидает выступление творческих коллективов, в том числе местного ансамбля «Русские напевы», который носит почетное звание «Народного любительского коллектива». Выступят перед гостями и коллективы из Орловского областного колледжа культуры и искусств. Также будет организована выставка «Традиции, Духовность, Возрождение», интерактивная площадка «Богатырские забавы», турнир знатоков русского языка и мастер-классы «Изготовление традиционной куклы Стригушки» и «Пояса со словесами». Кроме того, будет разбито традиционное «Радушное подворье» — гостей ожидают многочисленные угощения.

«Истоки праздника славянской письменности и культуры, который неразрывно связан с чествованием Кирилла и Мефодия, восходят к концу IX века, — говорят организаторы. — В сознании многих поколений Кирилл и Мефодий – символы нашей культуры».

Добавим, что праздничные мероприятия начнутся с Божественной литургии в честь Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия в храме иконы Божией Матери «Знаменье» поселка Знаменское. Затем пройдет крестный ход от храма до Дома культуры. Организаторы приглашают на праздник всех желающих.

ИА «Орелград»